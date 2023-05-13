В Сети появились видеоролики со сбитыми самолетом и вертолетом в небе над Брянской областью. Соответствующие кадры с крушением вертолета появились в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что по непроверенным данным в небе над Брянской областью могли быть сбиты вертолет Ми-8 и Су-34 ВКС России. Однако достоверной информации пока нет. В окрестностях населенного пункта Клинцы предположительно был сбит российский вертолет Ми-8. При этом российский самолет Су-34 упал в окрестностях Сурецкого Муравейника.

Ряд экспертов уже предположили, что ВСУ могли применить зенитно-ракетный комплекс Patriot производства Соединенных Штатов Америки для перехвата российской авиации. Стоит отметить, что согласно техническим характеристикам, американский комплекс противовоздушной обороны может перехватывать цели на дистанции до 100 километров, которые летят со скоростью до 2500 километров в час.