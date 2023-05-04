Портал «Русская весна» показал на видео, как ВСУ готовят западную технику к контрнаступлению. Военные корреспонденты отмечают, что запись сделана украинскими боевиками.

Киев делает ставку на немецкие танки Leopard 2 и полученные от США самоходные артиллерийские установки M109 Paladin. На кадрах запечатлены именно эти виды натовской техники.

Боевики ВСУ тренируются управлять этими боевыми машинами, осваиваются с бортовым вооружением, моделируют различные ситуации в которые могут попасть в бою.

Напомним, Киев получил от НАТО также немецкие боевые машины пехоты Marder и британские танки «Челленджер 2». Лондон также поставил ВСУ снаряды с обедненным ураном. Эксперты не исключают, что их Украина может использовать для ядерной провокации.