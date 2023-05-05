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В окрестностях Артемовска (украинское название Бахмут), как и в самом городе, продолжаются ожесточенные боевые действия, в которых подразделения ВС Украины несут катастрофические потери. По информации портала «Русская весна» украинские военные используют для вывоза тел погибших солдат из города натовские бронетранспортеры.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские военнослужащие выгружают из натовского бронетранспортера тела своих погибших сослуживцев. По предварительным данным, на видеоролике показан момент доставки тел погибших военнослужащих ВС Украины из Артемовска в населенный пункт Константиновка.

Напомним, что на территории Украины продолжается специальная военная операция, которую вооруженные силы Российской Федерации начали 24 февраля 2022 года с целью обеспечить защиту мирному населению республик Донбасса и восстановить территориальную целостность ЛДНР.

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