Вооруженные силы Украины попытались ударить по Мариуполю ракетами в День освобождения города от украинских боевиков. Об этом в своем материале сообщает портал «Русская весна».

Российские военкоры сообщают, что силами противовоздушной обороны российской армии ракетная атака противника была успешно отражена. Таким образом, противник пытается испортить жителям города праздник, посвященный годовщине освобождения Мариуполя от украинских сил.

Ровно год назад 20 мая Мариуполь был полностью освобожден от украинских боевиков и вернулся в состав Донецкой Народной Республики.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, киевский режим преисполнен «злобой и ненавистью» из-за того, что в Мариуполь вернулась мирная жизнь, а жилой фонд активно восстанавливается.

Напомним, что на штурмовые группы ЧВК «Вагнер» приступили к зачистке последнего укрепрайона противника, расположенного в районе «Самолета» в населенном пункте Бахмут.