Киевский режим обстрелял село Калиново-Борщеватое, расположенное на территории Луганской Народной Республики, из РСЗО HIMARS. В результате атаки со стороны ВС Украины две женщины погибли на месте, а еще пять человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным СЦКК в ЛНР, в результате атаки со стороны боевиков киевского режима погибло двое местных жителей (женщины 1952 и 1970 годов рождения), еще пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Населенный пункт Калиново-Борщеватое был обстрелян одной ракетой типа М30А1 GMLRS, выпущенной из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Повреждения получили 14 частных домов местных жителей.

Напомним, что 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» объявил о полном освобождении населенного пункта Бахмут (ранее Артемовск) от боевиков вооруженных сил Украины.