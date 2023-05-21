Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киевский режим обстрелял село Калиново-Борщеватое, расположенное на территории Луганской Народной Республики, из РСЗО HIMARS. В результате атаки со стороны ВС Украины две женщины погибли на месте, а еще пять человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным СЦКК в ЛНР, в результате атаки со стороны боевиков киевского режима погибло двое местных жителей (женщины 1952 и 1970 годов рождения), еще пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Населенный пункт Калиново-Борщеватое был обстрелян одной ракетой типа М30А1 GMLRS, выпущенной из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Повреждения получили 14 частных домов местных жителей.

Напомним, что 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» объявил о полном освобождении населенного пункта Бахмут (ранее Артемовск) от боевиков вооруженных сил Украины.

Вам может понравиться

СП: Белый дом опасается последствий после передачи Киеву истребителей F-16

В издании «Свободная пресса» появился материал, автор которого сообщает, что в Вашингтоне происходят противоречия по поводу возможной передачи Киеву истребителей F-16. С одной стороны Байден дал понять своим союзникам, что

В Сети появилась видеозапись бегства украинских военных из Артемовска

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появилась видеозапись, на которой запечатлено бегство украинских боевиков из Артемовска (украинское название Бахмут). На видео показано, как военнослужащие ВСУ покидают город на военной

Ходаковский рассказал об истинном значении битвы за Артемовск

Сражение за Артемовск (украинское название Бахмут) длилось более девяти месяцев. За этот период российская армия смогла осуществить перегруппировку сил. По мнению командира батальона «Восток», замначальника управления Росгвардии по ДНР Александра