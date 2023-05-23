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В результате незаконных действий вооруженных формирований, поддерживаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), погранпункт Грайворон в Белгородской области подвергся атаке со стороны небольшой группы неонацистов из «Русского добровольческого корпуса».

Это является частью их военной психологической операции, нацеленной на посев паники и пропаганду российских предателей-неонацистов, сообщают военкоры издания «Русская весна».

Хотя информация пока не получила официального подтверждения, данные нескольких источников совпадают с геолокацией погранпункта. Российские военнослужащие покинули свои позиции и вступили в бой с противником.

Также поступила информация о предполагаемой атаке украинской разведывательно-диверсионной группы на село Козинка в Белгородской области. По разным источникам, ситуация в населенном пункте все еще остается напряженной, однако согласно другим данным, атака была успешно отбита российскими силами.

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