Удары по Харьковской и Черниговской областям Украины успешно достигли своих целей – уничтожены склады с боеприпасами, предназначавшимися для подразделений иностранных наемников и территориальной обороны, а также пункты размещения штурмовых отрядов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что вышеупомянутые объекты Киев разместил в окрестностях населенных пунктов Жовтневое Харьковской области и Железный мост Черниговской области. Их местоположение было установлено эффективными действиями разведчиков.

Кроме того, ликвидировано две диверсионно-разведывательных группы ВСУ рядом с населенными пунктами Берестовое и Лиман Первый, сокрушительные удары по казармам, складам с оружием и ангарам с техникой нанесены у Двуречного, Першотравневого, Тимковки в Харьковской области, а также Стельмаховки и Новоселовки на подконтрольной Киеву территории ЛНР.