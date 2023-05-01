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Александр Савчук, представляющий группировку «Центр», сообщил, что войска РФ, которые ведут работу на Краснолиманском направлении, ударили примерно по ста целям Вооруженных сил Украины.

Под ударом оказались позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады украинских войск, которые были расположены на торском участке и около Серебрянского лесничества. Результатом стали потери неприятеля как в личном составе, так и в технике.

Кроме того, российские ВКС нанесли удары по позициям украинских националистов с самолетов Су-34 и Су-25. В ходе атаки был ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат А1-См «Фурия» с помощью комплекса противовоздушной обороны.

Напомним, что российские войска ведут специальную военную операцию на территории Украины с февраля 2022 года.

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