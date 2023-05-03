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Российские ВС уничтожают последние украинские комплексы ПВО массированными ударами дронов-камикадзе, сообщает РИА Новости. Агентство со ссылкой на собственные источники заявляет, что целью беспилотников являются ЗРК дальнего действия С-300В и С-300ПС.

Сосредоточенные групповые удары, по словам источника, включают в себя до 10 дронов «Ланцет», которые хорошо зарекомендовали себя как «охотники» за техникой ВСУ и НАТО.

Массированные атаки дают возможность уничтожить пусковые установки, радиолокационные станции и командные пункты, причем у противника нет никакой возможности перехватить дроны камикадзе из-за высокой скорости и небольших габаритов. Кроме того, сбить целую группу дронов ЗРК не в состоянии.

Напомним, западные эксперты прогнозируют истощение украинской ПВО уже в мае. После этого Киеву придется надеяться только на западные зенитно-ракетные комплексы, однако их поставляется очень мало.

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