Под Авдеевкой подразделение украинских войск попыталось устроить нечто вроде “контрнаступа”, но нарвалось на достойный отпор. Артиллеристы 1-й Славянской бригады выследили их и уничтожили, сообщает РИА Новости.

Целью боевиков было восстановление контроля над потерянным ранее укрепрайоном. Российские подразделения выбили их оттуда интенсивными артиллерийскими ударами, но ВСУ решили не сдаваться и снова пошли на штурм. И попались в простую ловушку.

Артиллеристы дали противнику возможность занять прежние позиции и немного расслабиться, после чего нанесли ряд прицельных ударов. За боевиками постоянно велось наблюдение, поэтому каждый их шаг контролировался российскими ВС. Уничтожить подразделение, занявшее окопы, оказалось делом техники. Вместе с личным составом была ликвидирована и боевая машина пехоты, которая прикрывала контратакующую группу.