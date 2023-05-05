По позициям подразделений 119-й бригады территориальной обороны Украины в Черниговской области нанесен сокрушительный удар авиабомбами УПАБ-1500. Напомним, это планирующие боезаряды, которые ввергают Киев в панику, так как у него нет средств противодействия такому оружию.

Портал «Военное обозрение» сообщает, что в населенном пункте Лизуновка Черниговской области уничтожен пункт размещения боевиков теробороны. Причем в момент удара там находились и западные инструкторы, которые натаскивают военнослужащих противника для участия в боевых действиях.

Кроме того, «умные бомбы» поразили объекты ВСУ на оккупированных Киевом территориях Херсонской области и под Харьковом. Командование украинской армии неоднократно заявляло, что эти боезаряды РФ выпускает в больших количествах, уничтожая практически любые цели и срывая подготовку к контрнаступлению.