Одной из целей российских ракетных ударов по Украине является уничтожение логистических узлов, которые используются для переброски в зону СВО техники, вооружения и личного состава. Сразу несколько таких объектов попали под удар в Одесской области вечером 17 мая, рассказал портал «Русская весна».

Железнодорожный узел был поражен крылатой ракетой «Калибр» в населенном центре Красноселка под Одессой. Также на поселке Котовского разрушен склад с боеприпасами, который местные власти называют «промышленным предприятием».

Кроме того, очередные ракеты прилетели на аэродром Школьный, используемый для запуска БПЛА на российскую территорию и для хранения вооружения.

В поселке Затока удар наносился по мосту, который Украина постоянно восстанавливает, так как это единственный путь для доставки оружия из Румынии.