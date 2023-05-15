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На протяжении дня 14 мая российские военные продвинулись вперед в Бахмуте (Артемовске) и взяли под свой контроль еще несколько опорных пунктов, рассказал военный корреспондент Александр Симонов.

Основные бои продолжаются на западе Артемовске, где боевики буквально каждую многоэтажку превращают в опорные пункты. Бойцы ЧВК «Вагнер» действуют слаженно и грамотно, что позволяет выбивать противника из таких импровизированных укреплений и продвигаться вперед.

Так, сейчас под полным контролем «оркестра» находится микрорайон «Забольница». Противник отчаянно цепляется за каждый дом, но у него недостаточно сил и средств, чтобы устоять перед натиском штурмовых подразделений «вагнеровцев».

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