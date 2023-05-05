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5 мая стратегическая авиация РФ со стороны Каспийского моря нанесла серию ракетных ударов по Украине. После 17:00 почти на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Портал «Украина.ру» сообщил, что ракеты вошли в воздушное пространство Украины в 17:30. Спустя несколько минут начали раздаваться первые взрывы – сперва в Никопольском районе Днепропетровской области, а затем в Славянске, Краматорске и под Херсоном.

В Краматорско-Славянской агломерации ракетные удары пришлись по крупным промышленным предприятиям, которые ВСУ использовали в качестве складов с техникой и боеприпасами. Так, в Сети уже публиковалось видео последствий атаки на завод «Зевс-Керамика», в цехах которого хранились снаряды для реактивной и ствольной артиллерии ВСУ.

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