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Бойцы ВС РФ разработали эффективный способ уничтожения украинских беспилотных аппаратов в Херсонской области, в очередной раз доказав, что все гениальное – просто. Они создали несколько мобильных групп, которые легко расправляются с дронами, пытающимися обойти средства ПВО на малых высотах, пишет РИА Новости.

Каждая группа имеет в своем распоряжении автомобиль УАЗ с установленным в кузове пулеметом ДШК. Как только появляется информация о беспилотнике ВСУ, бойцы выезжают в район обнаружения и атакую БПЛА. Причем успех гарантируется в подавляющем большинстве случаев.

Все дело в том, что такой подход позволяет практически полностью исключить наличие так называемых “мертвых зон” и поразить беспилотник, пытающийся обойти зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны.

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