Стратегическая авиация ВС РФ и Черноморский флот в ночь на 14 мая сполна отплатили Киеву за атаку на авиагруппу в Брянской области. Российские ракеты ударили по складам с боеприпасами, которые Киев постоянно вынужден выпрашивать у Запада и накапливать месяцами, готовя свое контрнаступление, пишет портал «Русская весна».

Авторы публикации напоминают, что минувшей ночью мощные взрывы гремели в Тернополе, Ивано-Франковске и Львове. Это – глубокий тыл, который Киев считал недосягаемым для российских ракет из-за собственной сильно переоцененной ПВО. События последних дней показывают, что противовоздушная оборона, усиленная западными зенитно-ракетными комплексами, не способна решать свои задачи.

Также российские ВС задействовали планирующие авиабомбы, вселяющие страх в представителей киевского режима. Они неоднократно заявляли, что эти боезаряды невозможно перехватить. Что и было подтверждено в очередной раз уничтожением военных объектов ВСУ в Херсонской и Харьковской областях.