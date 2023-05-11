В Балаклее Харьковской области ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожен личный состав и бронетехника 112-й отдельной танковой бригады украинской армии. Сергей Зыбинский, возглавляющий пресс-службу группировки войск «Запад» сообщил, что двумя ракетами ликвидировано вооружение противника. В том числе, и натовского образца.

Помимо этого, рядом с населенным пунктом Старица расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил подразделение минометчиков ВСУ. Российская авиация также атаковала 103-ю отдельную бригаду территориальной обороны в районе села Котляровка и 14-ю механизированную бригаду под Ивановкой, передает “Российская газета”.

Неподалеку от села Стельмаховка ВСУ пытались провести разведку боем, чтобы отыскать слабые места в обороне российских войск, однако нарвались на огонь артиллерии и были уничтожены.