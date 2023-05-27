Боевики ВСУ бьют по тыловым районам Запорожской области британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что удары наносятся в основном по объектам гражданской инфраструктуры, причем Киев не жалеет боезарядов. Скорее всего Британия поставила крупную партию ракет, что позволяет ВСУ наносить практически непрекращающиеся удары.

Напомним, что ранее сообщалось об ударе двумя британскими крылатыми ракетами по Бердянску. Сам Балицкий не стал раскрывать подробности о пораженных противником объектам в Запорожской области.

Ранее глава движения “Мы вместе с Россией Владимир Рогов заявлял, что обстрелы Запорожской области указывают на подготовку ВСУ к контрнаступлению.