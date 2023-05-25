По некоторым сообщениям, главком ВСУ Валерий Залужный недавно перенёс операцию по трепанации черепа в связи с полученным ранением. Сама по себе такая операция не влияет на состояние пациента, однако ранение может быть серьёзным и некоторые функции мозга уже не подлежат восстановлению. Такое мнение в эфире “Пятого канала” высказал главный врач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах.

Где и в каком состоянии сейчас находится главнокомандующий ВСУ, официальной информации нет. Украинская сторона утверждает, что Залужный продолжает деятельность, однако на публике главком не показывался уже длительное время. По некоторым данным, он получил тяжёлые ранения во время российского ракетного обстрела – вероятно, черепно-мозговую травму.

По словам Авербаха, если при ранении у Залужного был задет мозг, то после операции он может находиться в беспомощном, вегетативном состоянии – такие случаи в медицинской практике нередки. При этом, как уточнил медицинский специалист, всё зависит от того, какой отдел мозга был поражён: Залужный мог лишиться возможности двигаться, полностью потерять зрение, речь и так далее. Это может произойти, если врачи не сумели полностью удалить образовавшуюся гематому или осколок так глубоко засел в голове, что его уже невозможно достать без серьёзных последствий.