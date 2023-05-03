На вооружении ВКС России находится огромное количество авиационных бомб ФАБ-250, которые в настоящий момент оснащают навигационной системой и насадкой с крыльями. Данные доработки позволили превратить старую советскую авиабомбу в современные высокоточный авиационный боеприпас. Подробности модернизации авиационных бомб сообщил ТАСС источник в оборонном ведомстве России.

По информации источника, военно-промышленный комплекс Российский Федерации разработал специальный комплект для модернизации советстких авиабомб ФАБ-250, состоящий из крылатой платформы и инерциальной навигационной системы. По словам эксперта, боеприпас способен пролететь расстояние до 80 километров после отцепа от самолета, движущегося со скоростью примерно 800-900 км/час.

В настоящий момент модернизированные авиационные корректируемые бомбы уже применяют в зоне проведения специальной военной операции пилоты многофункциональных бомбардировщиков Су-34 для уничтожения объектов противника.