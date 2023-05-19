Спикер Вооруженных сил Украины, Юрий Игнат, заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации изменили свою стратегию и основные цели ракетных ударов по территории Украины. Об этом информирует канал Телеграм «Военкоры Русской Весны».

Согласно Юрию Игнату, в настоящее время у российских военных определены конкретные цели, приоритеты которых варьируются. Эти цели включают военные объекты, объекты критической инфраструктуры, важные стратегические объекты, оборонные предприятия, склады, скопления войск, а также западную технику и боеприпасы.

Спикер ВСУ отметил, что тактика Вооруженных сил РФ остается прежней и включает комбинацию различных методов нанесения ударов с целью рассредоточить внимание украинской противовоздушной обороны.

Напомним, что Россия продолжает проведение специальной военной операции на территории Украины.