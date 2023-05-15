По данным, опубликованным Крейгом Хупером в статье для Forbes, подразделения российской армии активно уничтожают украинскую артиллерию, включая ту, которую получили Вооруженные силы Украины от западных стран.

В статье отмечается, что Украина понесла значительные потери. Более трети из приблизительно 152 буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм, которые были официально поставлены на Украину, уже повреждены или уничтожены.

Также отмечается, что Россия успешно нейтрализует самоходную артиллерию, более всего в результате ударов пострадали британские AHS Krab и американские M109. По оценкам Хупера, потери составляют от 18 до 21 процента. Из более чем 180 поставленных орудий, минимум 36 были выведены из строя или полностью уничтожены.