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21 мая Олег Синегубов, возглавляющий Харьковскую областную администрацию, заявил о ракетных ударах по городу. Он особо отметил, что сирена воздушной тревоги сработала только после мощного взрыва.

Синегубов призвал харьковчан не покидать укрытия до объявления отбоя воздушной тревоги. Сообщить, какие именно объекты были поражены взрывами, он не смог.

Местные жители в Сети также отметили огромную силу взрыва и написали, что тревога была объявлена после него. Почему так произошло, пока никто не знает.

Напомним, что по предварительным данным, в Харькове был уничтожен склад с боеприпасами. В ночь на 22 мая ударам подверглись аналогичные объекты в Одесской и Николаевской областях.

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