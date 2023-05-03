Украинский командир подразделения, известный под позывным Француз, рассказал, что штурмовики «Вагнера» в городе Артемовск (или Бахмут) применяют особую тактику, которая дает им возможность выполнять поставленные боевые задачи эффективно и без отвлечения.

Операция предварительно готовится, а по маршруту движения бойцов делаются закладки, содержащие нужный объем боеприпасов. Такой подход позволяет избежать задержек в ожидании подвоза боеприпасов, каждый выход предваряется мощной многочасовой артиллерийской подготовкой.

«У них хорошо проработана логистика — «вагнеровцы» распределяют запасы снарядов и оружия по заранее определенным точкам. Пополняют запасы специальные люди, которые целыми днями занимаются только тем, что перемещают оружие. После этого, забирая заложенные запасы с установленных точек, неприятель небольшими группами идет на штурм», — рассказал Француз.