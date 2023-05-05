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Полномасштабное контрнаступление ВСУ с использованием тяжёлой техники может начаться уже в ближайшие дни. Это связано с окончанием сезона распутицы в зоне специальной военной операции. Такой прогноз изданию URA.RU дал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, размокшие в весенний период дороги – одна из основных причин, почему ВСУ пока не задействовали тяжёлую бронетехнику. Она просто увязла бы в грязи. Однако на протяжении уже продолжительного времени в зоне СВО сохраняется высокая температура, почва сушится быстро, и уже к 9 мая распутица закончится, как минимум, на территории Луганской Народной Республики. Тогда противник сможет использовать тяжёлую технику для продвижения.

Возможно, на некоторых участках линии боевого соприкосновения, почва осушится ещё быстрее, добавил эксперт.

Контрнаступление ВСУ Киев анонсировал неоднократно. По мнению некоторых военных специалистов, оно уже идёт – силы украинской армии пытаются прощупать российскую оборону на разных участках фронта.

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