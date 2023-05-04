Линию фронта, которая проходит рядом со столицей Донецкой Народной Республики, сложно изменить. Прежде всего, это связано с тем, что все населённые пункты рядом с Донецком ВСУ превратили в “настоящие крепости”. Об этом изданию URA.RU рассказал офицер Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин.

По его словам, в крупные укрепрайоны ВСУ за последние несколько лет превратили не только большие населённые пункты вроде Авдеевки, но и мелкие. Например, посёлок Первомайский. Здесь укрепрайон союзные силы штурмуют ещё с лета прошлого года, однако пока он продолжает находиться под контролем украинской армии.

Матюшин рассказал, что при освобождении Марьинки, которая также расположена недалеко от Донецка, особого улучшения ситуации ждать не стоит – в то же время этот населённый пункт станет очередным плацдармом для расширения прорыва на линии боевого соприкосновения, добавил военный специалист.