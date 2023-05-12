ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Контрнаступление ВСУ все-таки будет, причем оно станет тяжелым испытанием для обеих сторон конфликта, рассказал российский волонтер Алексей Живов порталу «Царьград». Он также описал ситуацию на предполагаемых направлениях контратакующих действий Киева.

ВСУ, по словам Живова, собрали около 60 тысяч боевиков, в распоряжении которых имеются современное западное вооружение и новейшая экипировка. Но российские ВС готовы к отражению ударов и отлично работают, пресекая попытки разведки боем противника.

Именно такие разведки ВСУ проводят на Запорожском и Херсонском направлениях. Они ищут уязвимые места в обороны ВС РФ, но пока вынуждены отступать. В целом обстановка на этом участке остается относительно спокойной.

Все разговоры о наступлении ВСУ на Белгород и возможных попытках захватить город Живов назвал фейком. На Донецком направлении продолжаются бои, о которых регулярно и объективно сообщают представители ЧВК «Вагнер» и военнослужащие ВС РФ.

По мнению эксперта, к контрнаступлению ВСУ подталкивает Вашингтон. Сами они прекрасно осознают всю опасность этой авантюры и не особо рвутся в бой.

Вам может понравиться

Беспилотники ВСУ снова нанесли удары по приграничным районы России

Беспилотные аппараты ВСУ снова наносят удары по приграничным регионам России. Так, в ночь на 10 мая в селе Ольховатка Белгородской области было повреждено два жилых дома, о чем рассказал губернатор

Сивков: Ракеты Storm Shadow могут запускаться Украиной в обход зоны российской ПВО

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, британские ракеты Storm Shadow, которые по последней информации уже прибыли на Украину, представляют серьезную опасность не только для Вооруженных сил в зоне СВО, но

РВ: подразделения ВСУ прорвали фланг и нанесли успешный контрудар, вернув контроль над «дорогой жизни»

Боевики ВСУ снова получили доступ к трассе, соединяющей Часов Яр с Артемовском (Бахмутом). Этого локального успеха им удалось добиться в результате контратакующих действий, вынудивших подразделения ЧВК «Вагнер» отступить от «дороги