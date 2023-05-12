Контрнаступление ВСУ все-таки будет, причем оно станет тяжелым испытанием для обеих сторон конфликта, рассказал российский волонтер Алексей Живов порталу «Царьград». Он также описал ситуацию на предполагаемых направлениях контратакующих действий Киева.

ВСУ, по словам Живова, собрали около 60 тысяч боевиков, в распоряжении которых имеются современное западное вооружение и новейшая экипировка. Но российские ВС готовы к отражению ударов и отлично работают, пресекая попытки разведки боем противника.

Именно такие разведки ВСУ проводят на Запорожском и Херсонском направлениях. Они ищут уязвимые места в обороны ВС РФ, но пока вынуждены отступать. В целом обстановка на этом участке остается относительно спокойной.

Все разговоры о наступлении ВСУ на Белгород и возможных попытках захватить город Живов назвал фейком. На Донецком направлении продолжаются бои, о которых регулярно и объективно сообщают представители ЧВК «Вагнер» и военнослужащие ВС РФ.

По мнению эксперта, к контрнаступлению ВСУ подталкивает Вашингтон. Сами они прекрасно осознают всю опасность этой авантюры и не особо рвутся в бой.