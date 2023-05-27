ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкие ракеты Taurus, которые надеется получить Украина, не станут серьезной угрозой, если средства российской ПВО будут постоянно проводить разведку и обнаруживать носители еще до их запуска, уверен военный эксперт Алексей Суконкин.

Он рассказал изданию News.ru, что радиолокационные станции должны размещаться на возвышенности, чтобы своевременно обнаруживать ракеты, а зенитно-ракетные комплексы – устанавливаться в максимально удобных для стрельбы местах. В этом случае с уничтожением немецких боезарядов справятся любые ЗРА – “Бук”, “Панцирь”, “Тор” и прочие.

Гарантированное выявление атаки ракетами Taurus, дальность которых, напомним, достигает 500 километров, обеспечит также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) А-50. Если эта летающая РЛС будет находиться в воздухе, то найти вражеский боезаряд для нее не составит никакого труда.

Вам может понравиться

«РВ» рассказала о последних боях в руинах на окраинах Артемовска ДНР глазами силовиков ВСУ

Боевики ВСУ, не успевшие сбежать из Артемовска (Бахмута) пишут, что город вовсе не освобожден, что украинские военные все еще находятся там. Однако в последних боях за город им определенно не

Bild: военные учения в Германии должны продемонстрировать России боеготовность НАТО

Военные учения Air Defender 23 направлены не только на то, чтобы улучшить взаимодействие между подразделениями стран НАТО, но и на то, чтобы продемонстрировать России мощь Североатлантического блока. Об этом пишет

Капитан Дандыкин рассказал о неудачной охоте ВСУ на российскую огнеметную систему «Солнцепек»

С самого начала специальной военной операции украинские боевики ведут охоту за тяжелыми огнеметными системами “Солнцепек”. Это уникальное вооружение, которое даже на Западе называют самым мощным из неядерного, не дает ВСУ