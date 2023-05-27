Немецкие ракеты Taurus, которые надеется получить Украина, не станут серьезной угрозой, если средства российской ПВО будут постоянно проводить разведку и обнаруживать носители еще до их запуска, уверен военный эксперт Алексей Суконкин.

Он рассказал изданию News.ru, что радиолокационные станции должны размещаться на возвышенности, чтобы своевременно обнаруживать ракеты, а зенитно-ракетные комплексы – устанавливаться в максимально удобных для стрельбы местах. В этом случае с уничтожением немецких боезарядов справятся любые ЗРА – “Бук”, “Панцирь”, “Тор” и прочие.

Гарантированное выявление атаки ракетами Taurus, дальность которых, напомним, достигает 500 километров, обеспечит также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) А-50. Если эта летающая РЛС будет находиться в воздухе, то найти вражеский боезаряд для нее не составит никакого труда.