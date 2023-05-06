Россия осознанно затягивает победу на Украине, хотя может добиться всех поставленных целей всего за пару месяцев, уверен военный аналитик Константин Сивков. Он пояснил, что одновременно с проведением специальной военной операции РФ готовится к возможному противостоянию с НАТО, который вполне может затеять мобилизацию сил в случае быстрого поражения Киева.

Нельзя исключать, отмечает Сивков, что как только Украина проиграет, НАТО рискнет пойти на прямое противостояние с Россией. Поэтому предпринимаются все возможные меры для отражения атак Североатлантического альянса, стремительно развивается военно-промышленный комплекс, а также создаются коалиции с другими государствами.

Одна такая коалиция уже сформирована практически полностью. В случае агрессии НАТО против блока выступят РФ, Беларусь и Китай, которые заинтересованы в прерывании гегемонии Соединенных Штатов. В дальнейшем к оси Москва-Минск-Пекин могут присоединиться и другие страны.

Спецоперация на Украине дает РФ время, чтобы подготовиться к противостоянию с Альянсом, поэтому она не торопится громить ВСУ, считает Сивков.