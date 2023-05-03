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Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что потери Вооруженных сил Украины в боевом конфликте на востоке страны объясняются работой так называемой «бахмутской мясорубки», при которой российские формирования теряют гораздо меньше бойцов и военной техники, чем неприятель. Об этом пишут «Известия».

Он также прокомментировал слова российского министра обороны о потерях Вооруженных сил Украины в апреле 2023 года, отметив, что за один месяц армия Украины потеряла три полноценные боевые бригады и постепенно теряет свои территории, в том числе в городе Артемовске.

По мнению Шурыгина, украинские Вооруженные силы пока могут себе позволить такой уровень потерь, но к осени он начнет неминуемо сказываться на боеспособности и эффективности всей украинской армии.

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