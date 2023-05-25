Экс-начальник главного штаба ВМФ РФ Валентин Селиванов прокомментировал инцидент с нападением украинских надводных беспилотников на корабль “Иван Хурс”. Он отметил, что при наличии вооружения подобные атаки не несут в себе серьезной опасности.

При этом адмирал заявил, что разведывательные корабли не оснащаются пулеметами, поэтому потребуется принимать меры для их защиты. Если отправлять с ними корветы или ракетные катера, то любую атаку противника можно легко отразить, передает издание “Известия”.

Напомним, что корабль “Иван Хурс” охраняет “Голубой поток” и “Турецкий поток”. Рано утром 24 мая его пытались атаковать три беспилотных катера ВСУ, однако своевременное реагирование на это нападение позволило уничтожить все вражеские дроны.