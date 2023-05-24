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Численность российских ВС должна быть увеличена, чтобы в дальнейшем не допускать инцидентов, подобных прорыву украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Отличным вариантом является создание ополчения в приграничных районах РФ, сообщил руководитель Центра изучения военных конфликтов Андрей Клинцевич.

«Белгородская область занимает почти 540 километров. Это большая граница, а некоторые деревни построены непосредственно на границе. В каждой не выроешь окопы, не посадишь по десять человек на квадратный метр. И с этим необходимо что-то делать», – цитирует эксперта портал “Свободная пресса”.

Клинцевич отметил, что представители ополчения должны постоянно иметь оружия. Тогда они смогут в случае агрессии со стороны ВСУ отразить нападение на свой населенный пункт.

При этом эксперт уверен, что ожидать новой волны мобилизации в настоящий момент не стоит. Он отметил, что в армию постоянно идут добровольцы из разных регионов, да и военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации прошлого года, далеко не все попали в зону специальной военной операции.

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