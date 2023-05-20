Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» ведут активные боевые действия по освобождению последнего укрепрайона ВС Украины в Бахмуте (ранее Артемовск), однако украинские штурмовые подразделения пытаются начать операцию по окружению населенного пункта с флангов. По мнению военного эксперта, героя России и ветерана разведки ВС России Рустема Клупова, противник может начать свое контрнаступление именно с Бахмутского направления.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его подразделения ведут ожесточенные боевые действия по освобождению последних высотных домов, превращенных боевиками ВС Украины в мощный укрепрайон, в районе «Самолета» в Бахмуте. По его словам, противник оказывает ожесточенное сопротивление. При этом успешные атаки ВСУ на флангах позволяют ему продолжать снабжать остатки своего гарнизона в городе свежими резервами.

По мнению Клупова, украинская армия может перейти в широкомасштабное контрнаступление сразу же после потери контроля над Бахмутом. Пока все ожидают основной удар со стороны ВС Украины в направлении Мелитополя, украинское командование могло поменять свои планы и ударить на Донецком направлении. В пользу данной версии говорят и разведанные, в соответствии с которыми противник сосредоточил до 80% своих резервов именно на Бахмутском направлении.

При этом Клупов уверен, что главное направление контрудара со стороны вооруженных сил Украины можно будет определить по наличию на фронте мощной бронетанковой группы, состоящей из немецких и британских танков Leopard и Challenger.