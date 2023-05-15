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Украина продолжает нарушать воздушное пространство России беспилотными аппаратами. Ежедневно наблюдаются инциденты, когда беспилотники выявляют или сбивают в небе над центральной и южной частью страны. В некоторых случаях они атакуют заранее запланированные цели, а иногда наносят ущерб важной инфраструктуре и объектам топливного хозяйства.

После нападения беспилотного аппарата на Московский Кремль были приняты строгие меры контроля над воздушными судами над территорией России, однако нарушения продолжаются.

Игорь Никулин, военный эксперт и бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, поделился своим мнением по этому вопросу. Он утверждает, что беспилотные аппараты вряд ли смогут нести ядерные заряды, так как их мощности ограничены, даже в случае самых крупных беспилотников. Такой сценарий, по его мнению, можно однозначно исключить.

Тем не менее, Никулин подчеркивает, что в настоящее время беспилотные аппараты представляют серьезную угрозу для России и других стран.

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