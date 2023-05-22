Не менее 40 тысяч военных могла потерять украинская армия при обороне Артёмовска (Бахмута). Такую оценку дал руководитель холдинга структур безопасности “Русь”, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в беседе с порталом URA.RU.

Насонов указал, что это приблизительные цифры, реальные могут знать только украинские власти и те структуры, которые на Украине ведут учёт невосполнимых потерь. При этом в число ликвидированных военнослужащих ВСУ стоит записывать не только непосредственно украинских солдат и офицеров, но и наёмников из стран НАТО.

Военный эксперт также выразил сомнения, что в свете последних событий может состояться неоднократно анонсированное контрнаступление ВСУ. Для него у украинской армии недостаточно сил и средств: военной техники и личного состава. Помимо этого Насонов обратил внимание, что и в командовании украинской армии сейчас происходят “очень сложные действия”. В том числе к уголовной ответственности привлекают высокопоставленных офицеров ВСУ.

Артёмовск полностью перешёл под контроль российских сил 20 мая благодаря действиям ЧВК “Вагнер”. Ранее о высоких потерях со стороны ВСУ неоднократно упоминали, как представители частной военной компании, так и её основатель Евгений Пригожин.