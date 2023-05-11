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Барражирующие боеприпасы «Ланцет» применяются в качестве альтернативы управляемым снарядам и успешно громят самоходные и буксируемые артиллерийские установки ВСУ. Военный эксперт Александр Михайловский отметил, что все чаще эти дроны-камикадзе поражают польские САУ KRAB и американские M109 Paladin, гаубицы M777. Это может говорить о полном уничтожении советских боевых систем на Украине.

Аналитик привел статистику портала LostArmour, согласно которой «Ланцет» уничтожил 112 из 251 цели. При этом еще 106 артиллерийских установок получили серьезные повреждения в результате ударов по ним. В остальных случаях урон, нанесенный противнику барражирующими боеприпасами, неизвестен.

Та же статистика гласит, что «Ланцеты» ликвидировали 66 минометов и буксируемых артиллерийских систем, 65 САУ и еще 10 реактивных систем залпового огня ВСУ. 22 цели дронов-камикадзе – это радиолокационые станции, а еще 28 – средства ПВО противника. Все оставшиеся цели – это боевые машины пехоты, БТР и танки.

«Скорее всего, это связано с тем, что наши ВКС всё чаще применяют управляемые авиабомбы, в связи с чем ликвидация остатков украинской ПВО выходит на первый план. Что касается танков, то, скорее всего, у «Ланцета» не хватает массы боевой части, чтобы поражать такие цели. Поэтому их затачивают на поражение легкобронированных целей», – прокомментировал статистическую информацию военный эксперт.

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