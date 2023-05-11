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Украинской армией сейчас фактически никто не управляет, в результате чего ВСУ осталось существовать всего несколько дней. Такое мнение в беседе с изданием URA.RU высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Специалист сослался на то, что до настоящего времени достоверно неизвестно, где находятся главком ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский. По мнению Матвийчука, оба высокопоставленных украинских военных арестованы и “находятся где-то в подземельях”. Причиной ареста, по мнению эксперта, могло стать неповиновение Залужного и Сырского президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее в соцсетях и вовсе распространялась информация, что оба командующих мертвы.

При этом несмотря на отсутствии в командовании ВСУ ключевых фигур, украинская армия может пойти в контрнаступление, отметил Матвийчук. Соответствующий приказ может дать президент Украины. Однако наступательная операция обречена на провал: украинская военная машина разваливается и по факту не контролируется главой государства, добавил специалист. Матвийчук также подчеркнул, что наступательная операция украинских войск уже один раз была остановлена российскими силами, которые недавно нанесли несколько важных упреждающих ударов.

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