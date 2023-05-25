Заявляя об уже начавшемся контрнаступлении, советник главы ОП Украины Михаил Подоляк несколько преувеличивает. Действия украинской армии нельзя назвать контратакующими, рассказал порталу News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он пояснил, что контрнаступление подразумевает проведение какого-то активного маневра, которого совершенно не наблюдается. ВСУ наносят точечные удары по позициям ВС РФ, а также пытаются совершать вылазки, но этим их действия и ограничиваются.

Помимо низкой активности непосредственно в зоне СВО, достаточно сложная ситуация складывается и в Киеве. Куда-то пропали главком Валерий Залужный и командующий Сухопутными силами Александр Сырский, а президент Владимир Зеленский пребывает в полной растерянности.