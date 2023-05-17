Зенитно-ракетные комплексы Patriot не видят цели, летящие на высоте до 100 метров, поэтому сбивать беспилотники или вертолеты они не в состоянии. Кроме того, ЗРК не способны поражать гиперзвуковые ракеты из-за их высокой скорости, уверены военный аналитик Виктор Литовкин.

Он напомнил, что в Саудовской Аравии «Пэтриоты» используются для защиты нефтеперерабатывающих заводов. Однако эти предприятия постоянно поражаются ракетами йеменских хуситов, летящими низко над землей.

Российские ЗРК С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит» также не видят низколетящие воздушные цели. Однако вместе с ними всегда используются зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», которые справляются с этой задачей и таким образом решают проблему, передает News.ru.

Также Литовкин отметил, что с гиперзвуковыми целями Patriot справиться не в состоянии, так как его скорость реакции проигрывает ракетам.