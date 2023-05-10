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По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, участие Российской Федерации в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) больше не имеет никакого смысла. Эксперт напомнил, что ДОВСЕ был создан для контроля за распределением разрешенных видов вооружения между странами НАТО и Варшавского договора еще во времена СССР.

Главной задачей ДОВСЕ было обеспечение контроля разрешенного количества вооружений, размещенных на территории стран НАТО и Варшавского договора. Все вооружение было поделено на 5 основных типов: САУ, танки, бронемашины, вертолеты и самолеты. Однако после распада Варшавского договора в 1999 году, в Стамбуле прошла конференция, призванная адаптировать ДОВСЕ под новые реалии. Но такие страны, как США, Эстония, Литва и Латвия отказались ратифицировать договор.

Поэтому Российская Федерация находилась в невыгодных условиях, продолжая принимать участие в ДОВСЕ, когда западные страны имели право приезжать с проверками на военные объекты российских вооруженных сил, а Москва такого права не имела. Поэтому ДОВСЕ не имел никакой практической пользы для России.

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