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Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал возможную попытку Вооруженных сил Украины вывести свои оставшиеся войска из города Артемовска (Бахмут).

Он отмечает, что украинским войскам приходится использовать лесные тропы из-за разрушенных асфальтированных дорог, чтобы не быть замеченными российской разведкой.

Леонков считает, что для успешного вывода войск ВСУ необходимо провести операцию по деблокированию города со стороны Константиновки или Часова Яра. Тем не менее, эксперт подчеркивает, что украинская сторона пока не предприняла подобной операции и неизвестно, сможет ли она быть успешной.

Леонков также отмечает, что сидящие в городе украинские войска находятся в безвыходном положении, что может привести к тому, что у них сдадут нервы.

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