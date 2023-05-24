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Президент Украины Владимир Зеленский мечтает заменить советские самолеты на американские F-16, что подтверждает его заявление о концепции развития украинской авиации. Вот только этот проект заранее обречен на провал, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Он рассказал “Пятому каналу”, что у Киева нет никакой возможности развивать собственную авиацию. Скорее всего, он попытается начать сотрудничество с Соединенными Штатами в сфере производства новых самолетов. Однако при полном превосходстве ВС РФ в воздухе любые предприятия, пытающиеся выпускать истребители, будут тут же уничтожаться.

По словам Кнутова, подобные заявления Зеленского – это не более, чем пропаганда. Украинский лидер строит планы, чтобы успокоить народ, продемонстрировать, что ВСУ в ближайшее время “одержат победу” и страна сможет приступить к реализации новых программ. Но все это только реклама.

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