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Военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев, сообщил о снижении интенсивности обстрелов на Артемовском направлении. Однако он отметил, что украинские военные активно используют беспилотные летательные аппараты, нагруженные боеприпасами, в городе, пишет «Газета.ру».

По словам Киселева, на Артемовском направлении обстрелы стали менее частыми, однако значительное количество квадрокоптеров и беспилотников используется для сброса боеприпасов на прохожих и частные жилые сектора.

Эксперт отметил, что у российских военных имеется большой арсенал техники, и проведены необходимые тренировки на полигонах. Тем не менее, Киселев призывает Вооруженные силы России усилить работу по противодействию украинским беспилотным летательным аппаратам.

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