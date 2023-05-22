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Немецкое издание Bild (сайт заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры) опубликовало карту ДНР, которая подтверждает полное освобождение Артемовска (Бахмута) российскими войсками. Автор публикации Юлиан Репке написал, что проанализировал фото и видео с геолокацией, которые позволили сделать такой вывод.

Он отметил, что в западной части города российские ВС взяли штурмом все локации, которые удерживались боевиками ВСУ, поэтому сейчас под их контролем находиться 100 процентов городской территории.

Напомним, что об освобождении Бахмута заявил Евгений Пригожин, возглавляющий ЧВК “Вагнер”. Позже эта информация была подтверждена министерством обороны России. Президент РФ Владимир Путин поздравил с установлением контроля над городом и отметил, что все участники битвы за него будут представлены к наградам.

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