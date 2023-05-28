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Для начала успешного контрнаступления Киеву необходимо обеспечить эффективную воздушную поддержку наземных сил. Для этого требуется превосходство в воздухе и ВСУ могут его добиться. Если получат от Запада 10 000 истребителей натовского образца, рассказал порталу Ura.ru военный эксперт Владимир Прохватилов.

Он пояснил, что именно 10 тысяч истребителей, к примеру, шведских Gripen, дадут какие-то шансы на перехват инициативы в воздухе у российских ВКС. Если же Запад отправит Киеву десять старых советских самолетов или даже пару десятков американских F-16, это не даст абсолютно ничего. Украинские войска станут лишь немного сильнее, но рассчитывать на успешное контрнаступление они точно не смогут.

Прохватилов назвал Gripen “истребителями для бедных” и высказал уверенность, что ВСУ получат эти шведские самолеты. Сейчас Стокгольм отказывается их передавать, но Соединенные Штаты в нужный момент надавят на него и позиция резко изменится.

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