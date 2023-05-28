Инцидент с американскими солдатами на железнодорожном вокзале в Нюрнберге заставил власти Германии пересмотреть подход к обеспечению там безопасности. Для охраны правопорядка будут привлекать представителей военной полиции США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую прессу.

Инцидент на вокзале произошёл ещё в январе этого года. Тогда трое американских солдат, которые проходят службу на базе в Баварии, повздорили и устроили драку. Это заметили полицейские и попытались вмешаться, однако американцы напали на стражей порядка. В итоге, девятерым полицейским удалось задержать троих американских солдат. Теперь патрули армии США, которые дислоцируются на базе в Германии, будут помогать охранять вокзал по выходным дням.

Вокзал в Нюрнберге считается одним из самых опасных мест в Германии. По количеству совершенных там насильственных преступлений объект занимает 3 место по стране. Для обеспечения на вокзале большей безопасности немецкие власти уже приняли ряд других решений. Одно из них – установка большего числа видеокамер, которые будут фиксировать противоправные деяния.