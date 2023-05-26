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Информация, полученная от немецких инструкторов командующего международным центром военной подготовки в Германии, Андреаса Марлоу, свидетельствует о том, что украинских военных не слишком интересуют программы обучения, принятые в немецкой армии. Они главным образом интересуются методами устрашения противника, включая такие, которые могут быть квалифицированы как военные преступления. Об этом сообщает Телеграм-канал Neues aus Russland.

По словам Марлоу, украинские военные часто упоминают о результативности карательных операций, проведенных подразделениями СС на оккупированных территориях во время советской эпохи.

Кроме того, украинцы запрашивали доступ к документам бундесвера о карательных действиях как в современной истории, так и во время Второй мировой войны. Они указали, что Великобритания уже предоставила им подобную информацию, и они надеются на то же от немецкой стороны.

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