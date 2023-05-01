Власти Финляндии сейчас разрабатывают соглашение с США, которое позволит американским военными использовать местные базы для дислокации. Об этом со ссылкой на представителя финского Министерства иностранных дел сообщает газета Helsingin Sanomat – передаёт ТАСС.

Финляндия официально была принята в НАТО в начале апреля. В этой связи США стали расширять сотрудничество с финнами в оборонной сфере. Предполагается, что по соглашению между Хельсинки и Вашингтоном, ВС США смогут хранить на базах в Финляндии вооружение и технику. Кроме того, там будет осуществляться подготовка личного состава. Финская газета отмечает, что в этом соглашении нет ничего необычного – подобные договоры у США существуют со многими партнёрами по НАТО.

Когда именно соглашение, открывающее американским военным доступ на военные базы Финляндии, будет подписано, не уточняется.