В ночь на 19 мая ряд украинских регионов накрыла очередная волна ракетных ударов, сметающая военные объекты по всей стране. Она стала продолжением ударной недели, в результате которой ликвидировано множество складов с боеприпасами, техникой, оружием и ГСМ.

Портал «Военные обозрение» обращает внимание на то, что Киев вдруг перестал бессмысленно повторять мантру о «заканчивающихся» российских ракетах, которая звучала в эфире более года.

Минувшей ночью под удар попали западные области – Львовская, Хмельницкая, Волынская и Ровенская. Кроме того, зафиксированы прилеты в Кривом Роге, российские крылатые и украинские зенитные ракеты взрывались также в Николаеве и Чернигове.

Удары начались около часу ночи. Украинские телеграм-каналы сообщали о ракетах и дронах-камикадзе, поражающих цели. В результате Генштаб ВСУ заявил о 29 сбитых боезарядах из 39, однако эта информация никогда не соответствует действительности, поэтому ориентироваться на нее нет никакого смысла.