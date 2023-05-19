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Согласно сообщению DR Nyheder, датские солдаты, дислоцированные в Латвии в рамках миссии Североатлантического альянса, жили в палатках, которые отапливались дизельными тепловыми пушками. По итогу такой вид отопления сильно загрязнил воздух, в результате чего ухудшилось здоровье военнослужащих.

Как сообщают авторы материала, в лагерных палатках, в том числе и окружающей их местности, зафиксировано превышение допустимой номы концентрации взвешенных частиц. Данный инцидент сильно обеспокоил Министерство обороны Дании.

Исполняющий обязанности датского министра обороны Троэльс Лунд Поульсен направил письмо в парламент, в котором говорится, что военнослужащие ВС Дании не должны проживать в местах, где имеется загрязнение воздуха. «Ни на заданиях, ни в ходе обучения». Отмечается, что ведомством начато расследование. В свою очередь, в солдатском профсоюзе Дании отмечают, что наконец-то данную проблему заметили и приступили к ее разрешению.

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